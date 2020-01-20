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Голкипер юниорской сборной России Мурашов — о датчанах: любого соперника нужно уважать

Голкипер юниорской сборной России Мурашов — о датчанах: любого соперника нужно уважать
Хоккей 0

Вратарь юниорской сборной России (игроки в возрасте до 16 лет) Сергей Мурашов поделился эмоциями от победы в матче с Данией на юношеских Олимпийских играх. Российская сборная одержала победу со счётом 9:0.

«Мастерства у нашей команды побольше, чем у датчан, но любого соперника нужно уважать. Нагрузки у меня сегодня было не так много, но в таких матчах тоже нужно уметь играть.

Сейчас наша задача — подготовиться к полуфинальному матчу. Эту игру мы забываем. Вечером пойдём смотреть матч Швейцария — Финляндия, в котором определится будущий соперник», — приводит слова Мурашова пресс-служба Олимпийского комитета России.

В первом матче на турнире россияне победили канадцев со счётом 6:2. В полуфинал российская сборная вышла с первого места.

Российские юниоры забросили девять шайб в ворота датчан на юношеских Олимпийских играх
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