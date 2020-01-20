Бучневич может покинуть «Рейнджерс»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич может сменить команду в ближайшее время, сообщает The New York Post.

В текущем сезоне 24-летний российский нападающий набрал 25 (7+18) очков в 47 матчах. При этом в 23 последних матчах он забросил лишь две шайбы.

В «Рейнджерс» он в общей сложности проводит четвёртый сезон. Всего в НХЛ Бучневич провёл 231 матч и набрал 127 очков.

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги

Источник не сообщает, в какой клуб может перейти российский форвард.

Дедлайн на обмены в НХЛ в этом году наступит 24 февраля.

«Рейнджерс» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 13-е место. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» сыграет с «Айлендерс». Этот матч состоится в ночь с 21 на 22 января по московскому времени.