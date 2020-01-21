The Hockey News: ещё в ноябре все бы смеялись, если бы Ковальчук играл в первом звене

Обозреватель The Hockey News Стивен Эллис поделился мнением об игре российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ильи Ковальчука, набравшего восемь очков в восьми матчах за канадский клуб.

«Ещё в ноябре все бы смеялись, если бы Ковальчук играл в первом звене. Неужели? Ковальчук, высокооплачиваемый вингер, который провалился в одном из худших клубов НХЛ? Ни единого шанса, что он может преуспеть. Но после двух третей января кажется, что возрождение Ковальчука в „Монреале“ находится в самом разгаре. Нет, правда.

Когда Ковальчук подписал контракт на $ 700 тыс. с «Канадиенс» в начале января. то это означало явный последний шанс для Ковальчука. 36-летний игрок только что завершил процесс расторжения контракта с «Лос-Анджелес Кингз». Трёхлетний контракт на $ 18,75 млн был расторгнут после того, как он провёл всего 81 матч за полтора сезона в клубе. К счастью как для Ковальчука, так и для канадского клуба, он превзошёл все ожидания в своей новой команде. Набрав восемь очков в восьми матчах с момента заключения контракта, Ковальчук неожиданно оказался в списке самых горячих игроков лиги. Но насколько его хватит?

Роль лидера команды была великолепна для возрождения Ковальчука в сезоне и в конце карьеры, но всё это может рухнуть, как только в строй вернутся Джонатан Друен и Пол Байрон. Третье звено в лице Ковальчука, Еспери Котканиеми и Райана Пилинга – это три игрока, которым нужно многое доказать. Такое сочетание, конечно, может быть интересным, однако существует риск того, что снова ограничив игровое время Ковальчука, мы получим того Илью, каким он предстал в «Лос-Анджелесе», — полагает Эллис.