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Строум — о поражении с «Коламбусом»: до сих пор гложет мысль, что не посмотрел через плечо

Строум — о поражении с «Коламбусом»: до сих пор гложет мысль, что не посмотрел через плечо
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум взял вину на себя за поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2). За 30 секунд до конца третьего периода канадский форвард первым побежал на смену, что обернулось контратакой «три в два» в исполнении «мундиров», которая завершилась победным голом Ольвера Бьёркстранда.

«Дерьмовые чувства, с которыми придётся смириться. Нужно снова вернуться на арену и оставаться профессионалом, чтобы видеть всю картину целиком. Этот матч определённо присмиряет вас.

Меня до сих пор гложет мысль, что я просто не посмотрел через плечо и не увидел, что происходит. Надо было лучше читать игру, но я так устал, что хотел смениться, как можно быстрее. Отстой. Но нужно извлечь урок и жить дальше», — приводит слова Строума клубный обозреватель Винс Меркольяно.

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