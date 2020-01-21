Голкипер Шостак: пришлось принять российское гражданство, когда попал в «Алмаз»

Голкипер системы «Северстали» Константин Шостак рассказал, почему не сыграл за сборную Беларуси на молодёжном чемпионате мира 2020 года в первом дивизионе.

«Разговоры велись, но помешала главная проблема — отсутствие белорусского паспорта. Когда попал в „Алмаз“. История банальная: белорусский паспорт был преградой на пути в состав. Пришлось принять российское гражданство. Исключительно для получения игровой практики и развития», — цитирует Шостака «Прессбол».

Константин Шостак родился в Минске 28 марта 2000 года. Всю карьеру голкипер проводит в России. По юниорам защищал ворота юношеской команды «Витязя», а в Череповец перебрался в 2017 году. В этом сезоне дебютировал в КХЛ, сыграв в матчах со СКА и московским «Динамо».