Голкипер Шостак: пришлось принять российское гражданство, когда попал в «Алмаз»
Голкипер системы «Северстали» Константин Шостак рассказал, почему не сыграл за сборную Беларуси на молодёжном чемпионате мира 2020 года в первом дивизионе.
«Разговоры велись, но помешала главная проблема — отсутствие белорусского паспорта. Когда попал в „Алмаз“. История банальная: белорусский паспорт был преградой на пути в состав. Пришлось принять российское гражданство. Исключительно для получения игровой практики и развития», — цитирует Шостака «Прессбол».
Константин Шостак родился в Минске 28 марта 2000 года. Всю карьеру голкипер проводит в России. По юниорам защищал ворота юношеской команды «Витязя», а в Череповец перебрался в 2017 году. В этом сезоне дебютировал в КХЛ, сыграв в матчах со СКА и московским «Динамо».
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