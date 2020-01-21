Статистик ESPN: Панарин идёт на 122 очка. Он будет в тройке финалистов на «Харт Трофи»

Статистик ESPN Винс Маси заявил, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин будет претендовать на «Харт Трофи».

«Панарин будет в тройке финалистов голосования. Он идёт темпом, который позволяет ему набрать около 122 очков за сезон. По статистике, каждый из семи последних хоккеистов, кто набирал 120 баллов и больше, был в тройке лидеров голосования за «Харта». Последним, кого там не было, был Джо Сакик в сезоне-1995/1996», — полагает Маси.

Статистика Артемия Панарина в сезоне-2019/2020

«Цифры говорят о том, что Панарин должен быть не только среди кандидатов, но едва ли не фаворитом голосования. Но многие смотрят на турнирную таблицу и не будут голосовать за парня, чья команда не играет в плей-офф. Влияние Панарина похоже на влияние Ягра в сезоне-2005/2006, когда он продвигал вперёд команду, от которой многого не ждали», — добавил автор блога Blueshirt Banter Том Урц.