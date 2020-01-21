Тренер «Ак Барса»: Шипачёв в «Динамо» или кто-то другой — нам без разницы

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», который состоится 21 января на домашней арене бело-голубых.

«Сложностей при подготовке к игре не возникло. Да, был тяжёлый перелёт с Дальнего Востока, это чувствуется, но команда готова – сегодня как раз командные действия могут помочь победить: быть всем вместе, помогать друг другу. В то же время в этот непростой период должны найтись лидеры, которые поведут команду за собой. Именно через трудности команда становится настоящей.



После двух выходных ребята соскучились по льду, по игре. Всё нормально, все готовы. В Москве всё хорошо− красивая арена, всё устраивает. Маленький лёд, конечно, непривычен – есть свои тонкости: зоны большие, к этому надо чуть привыкнуть. Что зона нападения раздвинута, что зона обороны, средняя зона меньше. Думаю, адаптируемся – мы работали на базе, где у нас тоже канадская площадка.



Главное – суметь противостоять мастерству «Динамо»: удаляться нельзя, у них хорошее большинство. Нужно сыграть очень строго, внимательно и без потерь в средней зоне. Поэтому если мы будем все вместе, какая нам разница – Шипачёв там или кто-то другой. Нам без разницы», — цитирует Горбенко пресс-служба казанского клуба…