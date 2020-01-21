Игумнов — о «Динамо»: мне даже трудно представить себя в другом клубе

Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов прокомментировал достижение рубежа в 200 матчей за родной клуб.
«Сам я совершенно не ожидал, что у меня в декабре случится такая круглая дата, — признался Иван. — Поначалу был приятно удивлён, что уже столько матчей за родной клуб отыграл. А потом прикинул — чему тут изумляться-то? Ведь уже четвёртый сезон за основу «Динамо» выступаю. Вот и набралось. Скажу честно, мне сейчас даже трудно себя представить в каком-то другом клубе. Хочется именно в «Динамо» и расти, и прогрессировать.
Я шайбы уже не собираю. Вот когда с родителями вместе жил, у них целая коллекция была. И грамоты, и медали, всё. Моя первая шайба в КХЛ тоже там, я её отцу подарил. И с тех пор не брал уже. Вот когда сделаю хет-трик, начну новую коллекцию создавать», — цитирует Игумнова пресс-служба московского клуба.
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