«Салават» на восьмом месте Востока. Цулыгин может оставить Уфу без плей-офф

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Перед началом нынешнего сезона никаких кардинальных перемен в плане состава у уфимцев не произошло. Из лидеров ушёл, пожалуй, только центральный нападающий первого звена Йоонас Кемппайнен, а вместо него у «Йокерита» был приобретён Сакари Маннинен. Кроме того, произошёл обмен со СКА: в Питер отправился Владимир Ткачёв, а Уфа получила Никиту Сошникова, который сходу себя зарекомендовал. Уход Антона Бурдасова большой потерей не назовёшь, так как плей-офф нападающий пропускал из-за травмы и его отсутствия даже не было заметно.

В общем, всё для успешной работы у главного тренера юлаевцев Николая Цулыгина было и есть. Работать с таким подбором игроков – сплошное удовольствие. Но здесь, конечно, нужен опыт, которого пока что тренеру «Салавата» явно не хватает.

«Мне было нелегко, но интересно». Цулыгин – о сезоне в «Салавате» Николай Цулыгин рассказал о своём дебюте в качестве главного тренера топ-клуба КХЛ.

Причём, Цулыгин может дважды за сезон обыграть ЦСКА или выиграть два «зелёных дерби» у «Ак Барса», а потом уступить в игре с соперником, который явно ниже по уровню мастерства и подбору исполнителей. Нет положительной стабильности, отсюда и все проблемы.

Периодически не в своей тарелке находятся и лидеры команды, которые в нынешнем сезоне играют отрезками. В первую очередь это относится к Умарку, Маннинену и, как ни странно, к Метсоле, уверенность от которого всегда передавалась полевым хоккеистам. Но сейчас этой уверенности у Юхи не видно. Может, финн бережёт силы к плей-офф? Вполне возможно, но туда ещё нужно попасть, так как сейчас команда Николая Цулыгина находится в опасной близости от девятого места.

В завершившейся игре с «Автомобилистом» уфимцы, как это часто бывало в последнее время, проигрывали, а потом начали героически отыгрываться. В итоге Хохряков и Сошников в третьем периоде сделали счёт 2:2, однако беда пришла оттуда, откуда не ждали. Анатолий Голышев отличился в меньшинстве, а Артём Гареев забрасывал четвёртую шайбу уже в пустые ворота.

Отметим удачную игру именитого форварда хозяев Павла Дацюка, который забил сам и дважды пасовал на партнёров. Как видим, форма у Дацюка вполне себе хорошая, но от Матча звёзд нападающий уральцев отказался.

«Что-то происходит – второй матч подряд спасаем, который проигрывали в две шайбы. Второй раз на последних минутах делаем глупейшие ошибки, когда соперник ловит нас на контратаках. Все вроде бы заряжены, словами, головой и делом говорят «да, да», но выходят на лёд и на последних минутах получается что-то не очень хорошее. Какая-то полоса невезений, но при этом нельзя сказать, что плохо играли. Но не победили, это уже плохо», — сказал Цулыгин на пресс-конференции после игры с «Автомобилистом».

Задуматься нужно и самому Цулыгину. Значит, не все методы его управления действуют на команду, не до конца работает тактический план на игру. И, конечно, особое внимание стоит обратить на игру в обороне. В последнее время у «Салавата» слишком уж много ошибок в защите, которые необходимо как можно скорее убирать. Причём, ошибок детских, не поддающихся логическому объяснению.

Сейчас не предугадать: может, «Салават Юлаев», как и годом ранее, выстрелит в плей-офф после среднего выступления в регулярном чемпионате (но опять же, туда для начала нужно попасть), но пока юлаевцы опустились на восьмое место Восточной конференции. Кстати, если всё так и останется, то мы увидим противостояние «Ак Барса» и «Салавата» уже в первом раунде.

«Барыс» не обгонит «Авангард», Новосибирск увидит плей-офф. Расклады по Востоку КХЛ У «Ак Барса» нет реальных конкурентов, а «Трактор» уйдёт с последнего места.

Что касается конкурентов, то в непосредственной близости от башкирского клуба – на седьмом месте – находится магнитогорский «Металлург», у которого на очко и игру больше, а также «Куньлунь». У китайцев на очко и три матча больше, нежели у юлаевцев. До идущего четвёртым «Автомобилиста» уже вряд ли добраться, уходит в отрыв и идущая пятой «Сибирь».

Что касается тех, кто поджимает Уфу снизу, то прежде всего нужно отметить «Адмирал» и «Нефтехимик». И здесь большей активности стоит ждать от нижнекамцев, так как «Адмиралу» становится всё тяжелее – сказываются постоянные длительные перелёты и самый низкий бюджет в КХЛ. У коллектива Сергея Светлова не видно запаса прочности.

Но с возможностями и составом «Салавата» нужно не бороться с «Адмиралом» и «Нефтехимиком», а занимать места гораздо выше. Правда, нынешний регулярный чемпионат вообще получается непредсказуемым в плане результата. Сенсаций хватает. Уфу же, безусловно, хочется видеть в плей-офф, чтобы борьба за Кубок Гагарина получилась ожесточённой и интересной. Цулыгину и всей команде пора серьёзно прибавлять, так как скоро права на ошибку может не остаться.