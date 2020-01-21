«Динамо» М — «Ак Барс»: матч начался с задержкой в 17 минут, это нарушение регламента

Матч московского «Динамо» и казанского «Ак Барса» начался с опозданием. Встреча в Москве стартовала с задержкой в 17 минут, что является нарушением регламента Континентальной хоккейной лиги.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Индрашис — Полыгалов — Пулккинен;

Григорьев — Зайцев, Алексеев — Игумнов — Брюквин;

Аланов, Круглов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Рукавишников, Галиев — Воронков — Зарипов;

Хенкель — Журавлёв, А. Галимов — Глухов — Лукоянов;

Лямкин, Дыняк, Фрэттин — Санников — Ли.