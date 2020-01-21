«Динамо» М — «Ак Барс»: матч начался с задержкой в 17 минут, это нарушение регламента
Матч московского «Динамо» и казанского «Ак Барса» начался с опозданием. Встреча в Москве стартовала с задержкой в 17 минут, что является нарушением регламента Континентальной хоккейной лиги.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Индрашис — Полыгалов — Пулккинен;
Григорьев — Зайцев, Алексеев — Игумнов — Брюквин;
Аланов, Круглов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Рукавишников, Галиев — Воронков — Зарипов;
Хенкель — Журавлёв, А. Галимов — Глухов — Лукоянов;
Лямкин, Дыняк, Фрэттин — Санников — Ли.
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