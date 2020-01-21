Крикунов: Шипачёв несостоятелен в большинстве против больших команд, есть такой момент

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после матча с «Ак Барсом» (0:2) поделился мнением об игре звена Вадима Шипачёва.



«Я не вижу проблемы в первом матче после паузы. Просто первое звено развалилось, пришлось развалить и второе. Тарасова подняли наверх, но он не смог взаимодействовать сегодня с Шипачёвым и Яшкиным.



Шипачёв несостоятелен в большинстве против больших команд? Есть такой момент. Но всё же тренеры изучают соперника, смотрят за ним. Всё просматривают, ищут слабые моменты. Мы так же делаем. Значит, нащупали что-то. «Ак Барс» им сегодня с Яшкиным помешал больше, чем Матч звёзд. Ну как можно оценивать игру этого звена? Они ведь живые люди и тащат нас весь сезон. Имеют право устать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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