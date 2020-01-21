Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крикунов: Шипачёв несостоятелен в большинстве против больших команд, есть такой момент

Крикунов: Шипачёв несостоятелен в большинстве против больших команд, есть такой момент
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после матча с «Ак Барсом» (0:2) поделился мнением об игре звена Вадима Шипачёва.

«Я не вижу проблемы в первом матче после паузы. Просто первое звено развалилось, пришлось развалить и второе. Тарасова подняли наверх, но он не смог взаимодействовать сегодня с Шипачёвым и Яшкиным.

Шипачёв несостоятелен в большинстве против больших команд? Есть такой момент. Но всё же тренеры изучают соперника, смотрят за ним. Всё просматривают, ищут слабые моменты. Мы так же делаем. Значит, нащупали что-то. «Ак Барс» им сегодня с Яшкиным помешал больше, чем Матч звёзд. Ну как можно оценивать игру этого звена? Они ведь живые люди и тащат нас весь сезон. Имеют право устать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу», у Рейдеборна — шат-аут
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020