Крикунов: Шипачёв несостоятелен в большинстве против больших команд, есть такой момент

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после матча с «Ак Барсом» (0:2) поделился мнением об игре звена Вадима Шипачёва.
«Я не вижу проблемы в первом матче после паузы. Просто первое звено развалилось, пришлось развалить и второе. Тарасова подняли наверх, но он не смог взаимодействовать сегодня с Шипачёвым и Яшкиным.
Шипачёв несостоятелен в большинстве против больших команд? Есть такой момент. Но всё же тренеры изучают соперника, смотрят за ним. Всё просматривают, ищут слабые моменты. Мы так же делаем. Значит, нащупали что-то. «Ак Барс» им сегодня с Яшкиным помешал больше, чем Матч звёзд. Ну как можно оценивать игру этого звена? Они ведь живые люди и тащат нас весь сезон. Имеют право устать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 января 2020
-
23:25
-
23:13
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:46
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:20
-
22:13
-
22:05
-
21:53
-
21:51
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:16
-
21:08
-
20:52
-
20:23
-
20:14
-
20:00
-
19:51
-
19:40
-
19:19
-
19:04
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:30
-
18:23
-
18:12
-
17:57