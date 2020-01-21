И. Никитин: игроки ЦСКА понимали, что сделали глупость

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с петербургским СКА (3:2).



«С нашей стороны сегодня было много самоотверженных действий. Ребята не только мастерством, но и характером заслужили победу.



Во втором перерыве мы ничего особенного не делали. Лишь скорректировали моменты, потому что ребята понимали, что сделали глупость. Здесь и проявился характер — в сложной ситуации нашли правильное решение. Иногда и „накачки“ не надо, ребята сами всё понимают.



У нас сейчас много травмированных. Телегина прооперировали, Григоренко и Вей с завтрашнего дня начинают тренироваться в общей группе. Романов тренируется со всеми, но он не был готов сегодня на 100%. Заявка позволяла сыграть в семь взрослых защитников. Думаю, на „Локомотив“ он уже будет готов. Секач сейчас проходит курс реабилитации, недели через две начнёт тренироваться. По поводу Андронова пока не готов говорить, нужно провести обследование.



Очевидно, что Толчинский сейчас здорово играет и является лидером. Но хоккей такая вещь — нужно ежедневно доказывать состоятельность. Тем более в такой команде, как у нас, когда с тобой очень много талантливых ребят играет. Хочется пожелать, чтобы Сергей и дальше развивался», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Первый гол Подколзина в КХЛ – чистая красота. Но СКА снова проиграл ЦСКА «Армейское» дерби удалось на славу – дебютная шайба талантливого юниора, гол СКА в меньшинстве, две шайбы москвичей за 50 секунд.