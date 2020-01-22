Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
21 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Куньлунь Ред Стар» дома победил «Амур» — 4:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Зогорна (Рассказов, Корягин) – 09:11' (5x5) 1:1 Шинкарук (Ип, Мёрфи) – 14:37' (5x4) 2:1 Брюле (Шинкарук, Ип) – 30:59' (5x4) 3:1 Мэги (Шустр) – 35:53' (5x5) 4:1 Челиос (Шинкарук, Ип) – 40:43' (5x5) 4:2 Турбин (Голубев, Руденков) – 59:01' (6x3)
«Сибирь» дома обыграла «Трактор», одержав шестую победу подряд — 5:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Логинов – 09:31' (5x5) 2:0 Пуустинен (Руохомаа, Йокипакка) – 13:17' (5x5) 2:1 Гика (Кэлоф) – 21:17' (5x5) 2:2 Седлак (Карпухин, Гика) – 37:00' (5x5) 3:2 Шаров (Йокипакка, Пуустинен) – 38:38' (5x5) 4:2 Миловзоров (Руохомаа, Шашков) – 55:50' (5x5) 5:2 Саюстов (Демидов, Миловзоров) – 58:36' (en)
«Салават Юлаев» взял верх над «Адмиралом» — 2:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кугрышев – 28:03' (5x5) 2:0 Сошников (Умарк, Хартикайнен) – 36:01' (5x5)
«Нефтехимик» уступил «Автомобилисту» в серии буллитов — 1:2 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Уайт – 21:02' (5x5) 1:1 Бодров (Белоусов, Гареев) – 34:05' (5x4) 1:2 Белоусов – 65:00' (ПБ)
«Торпедо» одержало победу над «Локомотивом» — 3:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Аляев (Жафяров, Варнаков) – 11:13' (5x5) 1:1 Ткачёв (Марков, Пяаярви) – 30:50' (5x4) 2:1 Белевич (Бочаров) – 41:38' (5x5) 3:1 Гончарук (Почивалов) – 50:41' (5x5)
Минское «Динамо» прервало серию поражений, одолев «Спартак» — 3:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 Мартынов (Спунер, Морроу) – 05:31' (5x5) 1:1 Зубов (Вишневский, Фёдоров) – 15:07' (5x4) 1:2 Ганзл (Фёдоров, Никонцев) – 20:18' (5x5) 2:2 Принс (Граньяни, Спунер) – 30:29' (5x4) 3:2 Дадонов (Дроздов, Знахаренко) – 36:40' (5x5) 4:2 Китаров – 41:59' (4x5) 4:3 Даугавиньш (Фёдоров, Зубов) – 52:54' (5x4)
«Витязь» уступил «Авангарду» в серии буллитов — 1:2 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Б
Авангард
Омск
0:1 Бек (Войнов, Макмиллан) – 19:59' (5x5) 1:1 Йормакка (Бывальцев, Няттинен) – 25:42' (5x5) 1:2 Бек – 65:00' (ПБ)
Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» — 0:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галиев (Ли) – 17:25' (5x5) 0:2 Петров (Азеведу, Фрэттин) – 49:08' (5x4)
ЦСКА в «армейском» дерби одержал победу над СКА — 3:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Подколзин (Белов) – 33:47' (5x5) 1:1 Толчинский (Капризов, Слепышев) – 38:33' (5x4) 1:2 Карпов (Бенгтссон, Белов) – 39:43' (4x5) 2:2 Окулов (Марченко, Шалунов) – 41:25' (5x4) 3:2 Толчинский – 42:13' (5x5)
«Йокерит» проиграл «Барысу» — 1:5.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 5
Барыс
Нур-Султан
0:1 Найт (Диц, Виделль) – 03:14' (5x5) 1:1 Йоэнсуу (Регин, Лехтонен) – 19:12' (5x5) 1:2 Михайлис (Валк) – 25:22' (5x5) 1:3 Шестаков (Валк, Блэкер) – 54:15' (5x5) 1:4 Виделль (Паскуале) – 57:09' (en) 1:5 Бойд (Акользин) – 59:54' (5x5)
Рижское «Динамо» уступило ХК «Сочи» — 1:2 Б.
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