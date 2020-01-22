«Рейнджерс» вернули Шестёркина в АХЛ. Он мог сыграть в Матче звёзд АХЛ, но был заменён

«Нью-Йорк Рейнджерс» отправил голкипера Игоря Шестёркина в фарм-клуб в Американской хоккейной лиге, сообщает пресс-служба команды. Также в «Хартфорд Вулф Пжк» отправлен нападающий Фил Ди Джузеппе.

В нынешнем сезоне 24-летний Шестёркин провёл три матча в качестве основного голкипера «Рейнджерс», пропуская 2,68 шайбы за матч и отражая 92,9% бросков. Российский голкипер выиграл первые два матча, благодаря чему вошёл в историю «синерубашечников».

Ранее было объявлено, что проспект «Рейнджерс» выбран для представления Атлантического дивизиона на Матче звёзд АХЛ 2020 года, однако впоследствии лига заменила россиянина на голкипера «Хёрши Бирз» Витека Ванечека.

Шестёркин проводит первый сезон в США. Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА. В сезоне-2018/2019 установил личный рекорд, отразив 94,39% бросков с коэффициентом надёжности 1,29.