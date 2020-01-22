Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Амур». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Рейнджерс» вернули Шестёркина в АХЛ. Он мог сыграть в Матче звёзд АХЛ, но был заменён

«Рейнджерс» вернули Шестёркина в АХЛ. Он мог сыграть в Матче звёзд АХЛ, но был заменён
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» отправил голкипера Игоря Шестёркина в фарм-клуб в Американской хоккейной лиге, сообщает пресс-служба команды. Также в «Хартфорд Вулф Пжк» отправлен нападающий Фил Ди Джузеппе.

В нынешнем сезоне 24-летний Шестёркин провёл три матча в качестве основного голкипера «Рейнджерс», пропуская 2,68 шайбы за матч и отражая 92,9% бросков. Российский голкипер выиграл первые два матча, благодаря чему вошёл в историю «синерубашечников».

Ранее было объявлено, что проспект «Рейнджерс» выбран для представления Атлантического дивизиона на Матче звёзд АХЛ 2020 года, однако впоследствии лига заменила россиянина на голкипера «Хёрши Бирз» Витека Ванечека.

Шестёркин проводит первый сезон в США. Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА. В сезоне-2018/2019 установил личный рекорд, отразив 94,39% бросков с коэффициентом надёжности 1,29.

Шестёркин: надо срочно исправлять недочёты, потому что поезд может уехать до «Хартфорда»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020