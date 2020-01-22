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38-летний Уильямс оформил дубль и реализовал решающий буллит после возобновления карьеры

38-летний Уильямс оформил дубль и реализовал решающий буллит после возобновления карьеры
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Каролины» дублем отметился нападающий Джастин Уильямс. 38-летний форвард провёл второй матч после возобновления карьеры в НХЛ. В первом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 Б) канадский форвард реализовал решающий буллит в серии послематчевых бросков.

Весной канадец провёл девятый решающий матч в плей-офф (с «Вашингтон Кэпиталз»), в которых он одержал восьмую победу (рекорд НХЛ). На счету Джастина семь голов (рекорд НХЛ) и 15 очков (рекорд НХЛ). В межсезонье 38-летний Джастин брал паузу в карьере.

38-летний Уильямс реализовал решающий буллит в первом матче после возобновления карьеры
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