Результаты матчей НХЛ за 21 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя пять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:4. Лучший бомбардир хозяев Артемий Панарин пропустил матч из-за травмы верхней части тела.

«Бостон Брюинз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:2. Гости проиграли в шестой раз в семи последних матчах.

«Каролина Харрикейнз» — «Виннипег Джетс» — 4:1. Серия поражений гостей достигла трёх матчей.

«Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:0. Матч на ноль провёл голкипер «лётчиков» Брайан Эллиотт.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Флорида Пантерз» — 3:4. Гости продлили победную серию до шести матчей.