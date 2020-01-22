Результаты матчей НХЛ за 21 января 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя пять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:4. Лучший бомбардир хозяев Артемий Панарин пропустил матч из-за травмы верхней части тела.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бейли (Добсон, Брассар) – 13:35' (5x4) 0:2 Бовиллье (Барзал, Бейли) – 16:35' (5x4) 0:3 Ли (Барзал, Эберле) – 29:52' (5x5) 0:4 Нельсон (Бейли, Пулок) – 43:13' (5x5) 1:4 Бучневич (Фокс, Зибанеджад) – 53:45' (5x4) 2:4 Крайдер (Зибанеджад, Строум) – 55:32' (6x4)
«Бостон Брюинз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:2. Гости проиграли в шестой раз в семи последних матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2020, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Шмидт) – 01:24' (5x5) 1:1 Лозон (Крейчи, Кульман) – 11:40' (5x5) 1:2 Хаг (Шмидт, Маршессо) – 30:59' (5x4) 2:2 Дебраск (Койл, Галак) – 44:26' (5x5) 3:2 Крейчи (Карло, Хайнен) – 52:18' (5x5)
«Каролина Харрикейнз» — «Виннипег Джетс» — 4:1. Серия поражений гостей достигла трёх матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2020, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Нечас (Дзингел, Флёри) – 02:28' (5x5) 2:0 Уильямс (Терявяйнен, Славин) – 05:30' (5x4) 2:1 Лайне (Шайфли, Коннор) – 06:26' (5x5) 3:1 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 18:22' (5x5) 4:1 Уильямс (Свечников, Терявяйнен) – 49:13' (5x5)
«Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:0. Матч на ноль провёл голкипер «лётчиков» Брайан Эллиотт.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2020, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ворачек (Кутюрье, Фараби) – 25:26' (5x5) 2:0 ван Римсдайк (Конечны, Жиру) – 38:40' (5x5) 3:0 Браун – 59:00' (en)
«Чикаго Блэкхоукс» — «Флорида Пантерз» — 3:4. Гости продлили победную серию до шести матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2020, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дадонов (Барков, Мэтисон) – 24:43' (5x5) 0:2 Ватрано (Тонинато, Хоффман) – 26:14' (5x5) 0:3 Ватрано (Экблад, Бойл) – 30:04' (5x5) 1:3 Дак (Дебринкэт, Куккук) – 33:33' (5x5) 1:4 Ватрано (Хоффман, Юбердо) – 39:23' (5x4) 2:4 Каджула (Густафссон, Кит) – 44:00' (5x4) 3:4 Кейн (Дак, Густафссон) – 58:45' (6x5)
«Рейнджерс» вернули Шестёркина в АХЛ. Он мог сыграть в Матче звёзд АХЛ, но был заменён
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