Дорофеев: Воробьёв — требовательный тренер, но для меня и «Магнитки» это важно

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев поделился впечатлениями от работы с главным тренером Ильёй Воробьёвым.
«Воробьёв – известный и сильный специалист, который давно зарекомендовал себя в хоккейном сообществе. Не зря он прошёл школу сборной России, где был главным тренером. Да, Илья Петрович – требовательный тренер, но для всей команды, и для меня в частности, это как раз важно. У нас каждый знает своё место на льду, свои обязанности. У Воробьёва всё чётко, он любит порядок и организованность.
Илья Петрович поздравил с завоёванным серебром на МЧМ. Сказал, что следил за нашей игрой и что все ребята молодцы, все бились на льду. Роль в клубе? Сейчас её как таковой нет. Мне нужно развиваться и прогрессировать, что я и стараюсь делать. Тренерский штаб постоянно делает на этом акцент», — сказал Дорофеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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