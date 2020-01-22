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Дорофеев: в «Вегасе» мне говорят — ждём тебя. А у меня контракт с «Металлургом»

Дорофеев: в «Вегасе» мне говорят — ждём тебя. А у меня контракт с «Металлургом»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев, выбранный «Вегас Голден Найтс» на драфте НХЛ, рассказал о беседах с руководством американского клуба.

«Знакомился, общался. Они мне всё говорят: «Ждём тебя». А я отвечаю: «Пока не до вас, ребята». У меня контракт с «Металлургом» до 30 апреля 2022 года. Сейчас все мысли о моей команде, я хочу помогать «Магнитке» побеждать.

Слежу ли за «Вегасом»? Да, послеживаю. Сильный подбор игроков, клуб уже играл в финале Кубка Стэнли. Хорошая команда. Я бы даже сказал — отличная», — сказал Дорофеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

19-летний форвард выбран «Вегасом» в третьем раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 79-м номером.
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