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Марнер — о контракте: было неприятно слышать, что люди говорят о моей семье

Марнер — о контракте: было неприятно слышать, что люди говорят о моей семье
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер поделился мнением о попадании на Матч звёзд НХЛ.

«Сложный период? Меня бросало то вверх, то вниз, как на американских горках. Но зато я стал сильнее. Я понял, что у меня и у моей семьи есть характер и воля, что я могу полностью положиться на своих близких. Они любят и поддерживают меня. Это одна из причин, почему я так рад, что еду на Матч звёзд. Я очень рад, что буду участвовать в нём, и счастлив, что могу поделиться этой радостью с семьёй. И я понимаю, что попасть туда мне помогла поддержка болельщиков. Это замечательно. У меня появился шанс оставить все проблемы в прошлом.

Сложная ситуация с контрактом? Я впервые оказался в такой ситуации. Я говорю обо всём, что творилось вокруг контракта. Моей семье пришлось через многое пройти. Было очень тяжело. Не могу сказать, что я терял контроль над собой, но было очень неприятно слышать, что люди говорили о моей семье. Мне это совсем не нравилось. Мне очень повезло, что семья всё время была со мной, поддерживала меня во всём», — цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.

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