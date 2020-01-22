ФХР оказала материальную помощь игроку сборной U16, заболевшему гепатитом

Федерация хоккея России оказала материальную помощь игроку юниорской сборной России U16 Даниле Бызову, заболевшему гепатитом C, информирует пресс-служба организации.



О болезни Данилы ранее сообщил его брат Илья Бызов, разместив соответствующий пост в социальной сети «ВКонтакте».



«Никогда не думал, что буду просить о помощи, но в наш дом пришла беда, откуда её совсем не ждали, и мы всей семьёй надеемся на вашу поддержку.



Заболел мой родной брат (Бызов Данила Александрович 09.02.2004 ), спортсмен, капитан хоккейной команды «Локомотив-2004». В крови у него был обнаружен вирус гепатита С. Откуда он там взялся, для нас остаётся тайной, скорее всего, после посещения зубного.



Предстоит дорогостоящий курс лечения противоинфекционными препаратами, стоимость которых за одну пачку – 250 тыс. рублей, а их как минимум нужно две. Для нашей семьи, к сожалению, эта сумма в настоящий момент неподъёмна, а лечение нужно начинать немедленно», — написал Илья Бызов в соцсети «ВКонтакте».