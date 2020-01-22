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Иванов: из-за психологии самый тяжёлый матч ЮОИ был с США

Иванов: из-за психологии самый тяжёлый матч ЮОИ был с США
Хоккей / Прочие 0

Голкипер юниорской сборной России Сергей Иванов поделился впечатлениями от победы на юношеских Олимпийских играх. Напомним, в финале россияне победили сборную США со счётом 4:0.

«Непередаваемые ощущения. Был фантастический матч, полные трибуны. Очень классно! Все команды здесь были хорошие, но мы проявили дисциплинированность и характер. Сыграли командой, все бились друг за друга, и за счёт этого удалось победить. Самый тяжёлый матч был с США. Не потому, что американцы сильнее других, а в психологическом плане. Всё-таки это финал», — цитирует вратаря официальный сайт ОКР.

Напомним, нападающий системы ярославского «Локомотива» Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 14 (9+5) очков. Это рекорд для юношеских Олимпийских игр.

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Русским хоккеистам в Лозанне не было равных – 29 голов в четырёх матчах и победа по всем фронтам над действующим чемпионом в финале.
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