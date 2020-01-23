Р. Ротенберг — о победе на юношеской Олимпиаде: это и есть «Красная машина» — новая сборка

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвёл итоги выступления российских хоккеистов на юношеской Олимпиаде в Лозанне. Сборная России завоевала золотые медали, обыграв в финале команду США со счётом 4:0.



«Впервые в истории одна страна является действующим олимпийским чемпионом как на взрослом, так и на юношеском уровнях. Наша сборная показала самый современный хоккей, хоккей будущего. Её дисциплинированную игру в финале можно ставить в пример, ребята играли друг за друга.



Поэтому нужно поблагодарить тренерский штаб, который провёл сборы с командой, морально, физически, психологически и тактически подготовил ее, и команда не имела на турнире себе равных. Это и есть «Красная машина» — новая сборка в лучшем своём проявлении.



Золотая медаль — это работа многих, всего штаба, мы это начинали внедрять, и это сейчас даёт плоды. Уверен, что мы продолжим побеждать на международном уровне, но мы должны двигаться вперед и продолжать играть в самый современный, интенсивный хоккей. Что касается развития этих игроков, то всё зависит от самих ребят — нужно выигрывать конкуренцию у других», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Р. Ротенберг: после победы на Олимпиаде все чувствуют, что «Красная машина» вернулась