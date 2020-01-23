Куликов — о победном голе «Коламбуса»: всё просто — я не могу такому позволять случаться

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4) признал свою вину в победном голе Оливера Бьёркстранда.
«Всё очень просто — я не могу подобному позволять случаться. Вот и всё. Посмотрите повтор, там всё видно», — цитирует Куликова пресс-служба НХЛ.
В ходе матча гости трижды вели в счёте (1:0, 2:1 и 3:2), однако команде Джона Тортореллы неизменно удавалось отыгрываться, а за шесть минут до конца третьего периода победную шайбу забросил Бьёркстранд. Датский форвард воспользовался неудачными действиями российского защитника «Джетс». Дмитрий пытался провести против Оливера силовой приём, но сделал это неудачно и отскочил от соперника, позволив Бьёрстранду получить свободное пространство.
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