Блэшилл — об очередном поражении «Детройта»: и подумать не мог, что такое может произойти
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (2:4) раскритиковал команду за игру во втором периоде. Этот отрезок стал ключевым в матче. Второй период «красные крылья» проиграли со счётом 0:3.
«Я и подумать не мог, что в последней игре перед перерывом, учитывая число наших побед, может произойти такое. Как можно позволять игре уходить из-под контроля? Как ты готовишься к новому игровому отрезку?» — цитирует Блэшилла пресс-служба НХЛ.
Команда Блэшилла проиграла в шестом матче кряду и с огромным отставанием находится на последнем месте в лиге. «Красные крылья» набрали только 28 очков в 51 матче регулярного чемпионата, одержав 12 побед и проиграв 39 матчей.
«Детройт» лишь однажды в истории клуба выступал хуже, чем в этом сезоне
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