Команда Столичного дивизиона имеет минимальную сумму зарплат на Матче звёзд НХЛ — 2020
25-26 января в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр» состоится Звёздный уик-энд НХЛ. Издательство The Hockey News проанализировало зарплатные ведомости дивизионов на данном мероприятии.
Для участия в Матче звёзд НХЛ от каждого дивизиона были выбраны 11 хоккеистов. Первое место в зарплатном рейтинге заняла команда Центрального дивизиона с суммой зарплат $ 68,5 млн в год. Следом расположились сборные Тихоокеанского и Атлантического дивизионов с суммой зарплат в $ 65,6 и $ 61,6 млн соответственно.
Ниже всех в рейтинге расположилась команда Столичного дивизиона с ведомостью на $ 50,4 млн в год. Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды после отказа от участия в Матче звёзд Александра Овечкина стал защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон.
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