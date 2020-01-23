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КХЛ дисквалифицировала третьего игрока за два дня за атаку судьи. Наказан Макмиллан

КХЛ дисквалифицировала третьего игрока за два дня за атаку судьи. Наказан Макмиллан
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Авангарда» Брэндона Макмиллана на два матча, информирует пресс-служба организации.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Витязь» — «Авангард». Время – 43.03.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Брэндона Макмиллана наказание по п.1.31. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это уже третья дисквалификация за атаку арбитра за последние два дня. Вчера, 22 января, аналогичным образом были наказаны защитник «Амура» Максим Игнатович и форвард рижского «Динамо» Андрис Джериньш.

КХЛ вынесла ещё одну дисквалификацию за атаку судьи. Джериньш пропустит два матча
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