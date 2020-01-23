Шипачёв: «Динамо» всё равно посадили на баллоны. Такая специфическая тренировка нужна

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился мнением о ходе сезона для бело-голубых.
«Мы просто стараемся побеждать в каждом матче и больше ни о чём не думаем. А там уже посмотрим, какое место займём. Нам ещё предстоит провести матчей 12–13. И может всё измениться. Двухочковая система даёт всем шанс. Поглядим, что будет в конце регулярного чемпионата.
Подстроился ли Крикунов под команду в плане тренировок? Да нет, на баллоны всё равно нас посадили. Команда бегает с ними, но ничего страшного. Такая специфическая тренировка нужна, чтобы команда хорошо была готова физически. И вы видите, как мы бегаем в этом сезоне в КХЛ. Главное, чтобы это результат приносило.
Летом знали, что будет тяжёлая предсезонка. Готовились к этому. У нас есть тренер по физподготовке Иван Скобрев, который нам дал программу и расписал, что примерно нужно делать. И он молодец, благодаря ему команда себя хорошо чувствует физически», — приводят слова Шипачёва «Известия».
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