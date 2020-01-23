Илья Воробьёв является лучшим тренером КХЛ по реализации большинства его командами

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала топ-5 тренеров за историю по реализации большинства их командами (больше 100 матчей).

Первое место занимает главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв с 25,23% реализации. Второе место занимает Юкка Ялонен (23,09), топ-3 замыкает Эркка Вестерлунд (23,01%). В топ-5 также входят Эдуард Занковец (22,91%) и главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов (21,73%).

17 октября 2015 года Воробьёв назначен главным тренером «Металлурга». Уже в 2016 году, в первый же для себя тренерский сезон, привёл команду к победе в Кубке Гагарина (ранее уже выигрывал турнир, будучи ассистентом Майка Кинэна). На следующий год магнитогорцы вновь дошли до финала Кубка Гагарина, но в пятиматчевом противостоянии уступили СКА.

1 июня 2018 года возглавил также тренерский штаб СКА, с которым добрался до финала Кубка Гагарина в Западной конференции. В ходе сезона-2019/2020 вернулся на должность главного тренера уральского клуба.