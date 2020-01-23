Гусев: возможно, скоро голам в стиле лакросс будут учить в хоккейных школах
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев поделился мнением о голах в лакросс-стиле. Первую шайбу в НХЛ в подобном стиле забросил российский форвард Андрей Свечников.
«Так два раза забил Андрей Свечников, один раз – Филип Форсберг. Но в любом случае это гол. Самое главное, я считаю, – забросить шайбу в ворота. И без разницы, как это было сделано.
Технически это сложный приём. Тяжело исполнить лакросс-гол, когда у тебя мало времени. Возможно, скоро таким финтам начнут даже детей учить в хоккейных школах.
Но когда ты выступаешь в НХЛ, это сделать трудно. У тебя просто нет места для манёвра. А когда защитники привыкнут к этой фишке, то не будут давать форвардам ни единого шанса», – цитирует Гусева официальный сайт НХЛ.
Свечников ввёл новую моду в НХЛ. Форсберг повторил его чудо-гол на скорости
А защитники и вратари уже пытаются придумать, как противостоять фантастическому финту.
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