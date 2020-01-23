«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: составы на «зелёное дерби»

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 23 января, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Рукавишников, Галиев — Воронков — Зарипов;

Хенкель — Лямкин, Э. Галимов — Глухов — Лукоянов;

Аверин, Дыняк — Фрэттин — Ли, Марышев.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Семёнов — Ларсен, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Кручинин;

Лисовец — Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пашнин — Мухамадуллин, Солодухин — Хохряков — Башкиров.