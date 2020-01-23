«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: составы на «зелёное дерби»
Стали известны составы казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 23 января, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Рукавишников, Галиев — Воронков — Зарипов;
Хенкель — Лямкин, Э. Галимов — Глухов — Лукоянов;
Аверин, Дыняк — Фрэттин — Ли, Марышев.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Семёнов — Ларсен, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Маннинен — Кручинин;
Лисовец — Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пашнин — Мухамадуллин, Солодухин — Хохряков — Башкиров.
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