СКА — «Барыс»: Глотов забил красивый гол броском с острого угла

Нападающий петербургского СКА Василий Глотов отметился красивой заброшенной шайбой во втором периоде встречи с казахстанским «Барысом». Форварду удался точный бросок в касание с острого угла. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд
СКА:
Хелльберг (Самонов);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;
Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин, Швец-Роговой.
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон);
Охтамаа — Блэкер, Старченко — Найт — Виделль;
Метальников — Диц, Михайлис — Валк — Шестаков;
Шалапов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Орехов, Гурков — Сагадеев — Петухов.
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