СКА — «Барыс»: Глотов забил красивый гол броском с острого угла

Нападающий петербургского СКА Василий Глотов отметился красивой заброшенной шайбой во втором периоде встречи с казахстанским «Барысом». Форварду удался точный бросок в касание с острого угла. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд



СКА:



Хелльберг (Самонов);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;

Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин, Швец-Роговой.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Охтамаа — Блэкер, Старченко — Найт — Виделль;

Метальников — Диц, Михайлис — Валк — Шестаков;

Шалапов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Орехов, Гурков — Сагадеев — Петухов.