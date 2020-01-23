Подколзин забил за СКА во втором матче подряд

Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой во втором периоде встречи с казахстанским «Барысом». 18-летний форвард отметился во втором матче подряд, 21 января открыв счёт своим голам в Континентальной хоккейной лиге.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд



СКА:



Хелльберг (Самонов);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;

Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин, Швец-Роговой.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Охтамаа — Блэкер, Старченко — Найт — Виделль;

Метальников — Диц, Михайлис — Валк — Шестаков;

Шалапов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Орехов, Гурков — Сагадеев — Петухов.