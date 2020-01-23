Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Подколзин забил за СКА во втором матче подряд

Подколзин забил за СКА во втором матче подряд
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой во втором периоде встречи с казахстанским «Барысом». 18-летний форвард отметился во втором матче подряд, 21 января открыв счёт своим голам в Континентальной хоккейной лиге.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд

СКА:

Хелльберг (Самонов);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;
Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин, Швец-Роговой.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Охтамаа — Блэкер, Старченко — Найт — Виделль;
Метальников — Диц, Михайлис — Валк — Шестаков;
Шалапов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Орехов, Гурков — Сагадеев — Петухов.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020