Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Юрзинов-мл.: «Трактор» сам себя поставил в сложную ситуацию, но боролись до конца

Юрзинов-мл.: «Трактор» сам себя поставил в сложную ситуацию, но боролись до конца
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от матча с «Автомобилистом» (1:4).

«В первом периоде пропустили две шайбы и сами себя поставили в сложную ситуацию. Потом владели преимуществом, использовали свой шанс в нужный момент, пытались зацепиться. Но свои возможности, к сожалению, реализовать не удалось. Готовились снимать вратаря в конце, но третий гол перечеркнул наши надежды. Мы боролись до конца, но нужно стараться дорабатывать в мелочах», — рассказал Юрзинов-младший на пресс-конференции.

Поражение стало для «Трактора» третьим в последних пяти играх. Следующую игру челябинцы проведут в субботу, 25 января, на выезде со «Спартаком», «Автомобилист» в этот же день дома примет «Ак Барс».

«Автомобилист» выиграл третий матч подряд, одолев «Трактор»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020