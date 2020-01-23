Юрзинов-мл.: «Трактор» сам себя поставил в сложную ситуацию, но боролись до конца
Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от матча с «Автомобилистом» (1:4).
«В первом периоде пропустили две шайбы и сами себя поставили в сложную ситуацию. Потом владели преимуществом, использовали свой шанс в нужный момент, пытались зацепиться. Но свои возможности, к сожалению, реализовать не удалось. Готовились снимать вратаря в конце, но третий гол перечеркнул наши надежды. Мы боролись до конца, но нужно стараться дорабатывать в мелочах», — рассказал Юрзинов-младший на пресс-конференции.
Поражение стало для «Трактора» третьим в последних пяти играх. Следующую игру челябинцы проведут в субботу, 25 января, на выезде со «Спартаком», «Автомобилист» в этот же день дома примет «Ак Барс».
«Автомобилист» выиграл третий матч подряд, одолев «Трактор»
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