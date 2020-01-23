Галиев реализовал забавный буллит. Метсола победно вскинул руки, но шайба зашла в ворота

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2 Б.



В буллитной серии произошёл забавный момент — нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев реализовал буллит необычным способом: после броска шайба взлетела вверх, и голкипер Юха Метсола победно вскинул руки, но шайба опустилась вниз и рикошетом от вратаря залетела в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Первые 20 минут игры прошли без заброшенных шайб. На старте второго периода подопечные Николая Цулыгина открыли счёт, отличился нападающий Теэму Хартикайнен. Вскоре «Ак Барс» отыгрался и вышел вперёд, по голу забили форвард Станислав Галиев и защитник Альберт Яруллин. На 38-й минуте счёт сравнял уже «Салават» усилиями защитника Павла Коледова. Третий период прошёл без голов, и встреча перешла в овертайм, где команды также не сумели забить. В буллитной серии удачливее оказались хозяева, победный бросок реализовал Джастин Азеведу.