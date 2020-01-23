Скабелка: «Барыс» не настолько плохо играл в обороне, чтобы пропустить семь шайб

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча со СКА (4:7).



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Поздравляю соперника с победой. Мы провели отличный матч, здорово двигались, отлично играли в атаке. И в обороне играли не настолько плохо, чтобы пропустить семь шайб. Так, наверное, бывает. Восстановимся и будем готовиться к следующему матчу. Замена вратаря? Замена вынужденная, к сожалению. Пришлось это сделать.



Когда вернётся Сведберг? Не могу ответить, давно он не играл. Пока он не выдерживает нагрузок. Главное, не спешить. Надо, чтобы он подошёл готовым к плей-офф. Может, ещё он и сыграет на этом выезде», — передает слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

СКА взял верх над «Барысом», забросив семь шайб