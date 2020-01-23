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Индрашис — о голе: договорились с Шипачёвым перед матчем, что он мне отдаст, а я забью

Индрашис — о голе: договорились с Шипачёвым перед матчем, что он мне отдаст, а я забью
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис прервал свою голевую засуху из 16 игр в матче с подмосковным «Витязем» (3:1) и рассказал о том, что этому поспособствовало.

«Долго, долго я не забивал. Так что спасибо Шипе (Вадиму Шипачёву. – Прим. «Чемпионата»), что отдал пас. Мы перед матчем так договорились, что он мне отдаст, а я забью. Вся заявка на матч поменялась в последний момент. Яшкин не смог сыграть, так что надо было менять все звенья. Мы не играли в таком составе, из-за этого шло недопонимание. Молодцы, что проявили характер и выиграли матч.

Шесть легионеров у нас теперь, так что надо работать. Забыл я это слово, когда тренерский штаб возвращает тебя в состав… Доверенность? А, доверие, вот точно. Надо оправдывать это доверие. Мы три матча подряд проиграли, поэтому сегодня надо было обязательно побеждать», — передаёт слова Индрашиса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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