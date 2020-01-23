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Кудашов: счёт на табло не соответствует игре с «Барысом», она была другой

Кудашов: счёт на табло не соответствует игре с «Барысом», она была другой
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Барысом» (7:4).

«Все правильно было сказано, счёт на табло не соответствует игре, она была другой. В некоторых отрезках «Барыс» владел преимуществом. Хорошо, что мы перестроились и смогли победить. Провальный отрезок? Простым языком – стали не то делать, не выполнять установку.

Швец-Роговой заменял Лехтеря в первой тройке? Все ошибаются, не будем указывать на чьи-то ошибки, не будем указать на кого-то. У нас 13 нападающих, решили задействовать всех.

Мы обеспечили себе плей-офф? Мы думаем о каждой игре. Конечно, мы держим это в голове, все команды планомерно готовятся к решающей стадии», — передает слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

СКА взял верх над «Барысом», забросив семь шайб
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