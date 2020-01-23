Михайлис: сумасшедший матч со СКА, обидно по такой хорошей игре пропускать обидные голы

Нападающий казахстанского «Барыса» Никита Михайлис, набравший 3 (2+1) очка в игре со СКА (4:7), подвёл итоги голевой перестрелки в Санкт-Петербурге и поделился планами команды на последние матчи выездного турне.
«Согласен, получился сумасшедший матч. Провальное начало, после 10 минуты вошли в игру, стали больше играть в зоне СКА. Это все перешло на второй период, там мы взяли инициативу в свои руки, повели в счёте, но пропустили пару нелепых голов. Начало третьего периода не удалось, сразу побежали, хотели забить, но тут же пропустили и второй гол. Где-то потеряли в уверенности, но хорошо, что смогли забить. А в конце уже буллит, гол Кузьменко…
Не сказал бы, что «Барыса» не хватило на третий период. Было большое желание выиграть, где-то рано побежали в атаку. Моя игра сегодня? С одной стороны это идёт в плюс к команде, но мы пропустили ненужные голы. Проиграли – плохо.
Обидно при такой хорошей игре пропускать такие обидные голы. Идём дальше. У нас ещё два матча в поездке. Сделаем разбор игры, разберем ошибки и выйдем на лёд с новыми эмоциями», — сказал Михайлис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.
- 23 января 2020
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