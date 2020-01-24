Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

23 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Автомобилист» на домашнем льду одержал победу над «Трактором» — 4:1.

«Локомотив» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома ЦСКА — 0:3.

«Ак Барс» в Казани взял верх над «Салаватом Юлаевым» в «Зелёном дерби» — 3:2 Б.

«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи», выиграв шестой матч кряду — 5:2.

Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в родных стенах — 3:1.

СКА в результативном матче одолел «Барыс» — 7:4.

«Спартак» одержал победу над «Северсталью» — 3:0.

«Йокерит» отыгрался в концовке встречи с «Адмиралом» и взял верх в дополнительное время — 4:3 ОТ.