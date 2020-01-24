Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
23 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось восемь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Автомобилист» на домашнем льду одержал победу над «Трактором» — 4:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Мэйсек (Доус, Холланд) – 12:56' (5x5) 2:0 Мэйсек (Холланд) – 19:04' (5x5) 2:1 Бэйлен (Седлак, Гика) – 33:17' (4x4) 3:1 Василевский (Дацюк, Белоусов) – 57:52' (5x5) 4:1 Плэтт (Батыршин) – 58:23' (en)
«Локомотив» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома ЦСКА — 0:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Шалунов (Романов, Окулов) – 39:38' (5x5) 0:2 Слепышев (Капризов) – 57:03' (5x4) 0:3 Шалунов (Дальбек, Мамин) – 58:35' (en)
«Ак Барс» в Казани взял верх над «Салаватом Юлаевым» в «Зелёном дерби» — 3:2 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хартикайнен (Ларсен, Умарк) – 20:51' (5x4) 1:1 Галиев (Зарипов, Яруллин) – 27:19' (5x4) 2:1 Яруллин (Петров, Фрэттин) – 29:23' (5x5) 2:2 Коледов (Кручинин, Маннинен) – 37:25' (5x5) 3:2 Азеведу – 65:00' (ПБ)
«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи», выиграв шестой матч кряду — 5:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Калетник (Лугин) – 06:18' (5x5) 0:2 Точицкий (Мосалёв, Шмелёв) – 25:38' (5x5) 1:2 Манухов (Шумаков, Семёнов) – 33:45' (5x5) 2:2 Манукян (Семёнов) – 49:51' (5x5) 3:2 Дедунов (Франсон, Манухов) – 54:12' (5x5) 4:2 Клинкхаммер (Зернов) – 54:42' (5x5) 5:2 Шумаков (Семёнов, Франсон) – 59:42' (en)
Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в родных стенах — 3:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Шипачёв (Алексеев, Хиетанен) – 24:15' (5x4) 1:1 Хауден (Шинкевич, Ларичев) – 42:00' (5x5) 2:1 Чайковски – 56:23' (5x5) 3:1 Индрашис (Шипачёв) – 59:35' (en)
СКА в результативном матче одолел «Барыс» — 7:4.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 4
Барыс
Нур-Султан
1:0 Морозов (Хелльберг, Марченко) – 03:29' (5x5) 1:1 Валк (Михайлис) – 23:59' (5x5) 2:1 Глотов – 25:57' (5x5) 2:2 Михайлис (Охтамаа, Виделль) – 29:04' (5x5) 2:3 Михайлис (Шестаков) – 32:39' (5x5) 3:3 Подколзин (Бенгтссон) – 34:18' (5x5) 4:3 Якупов (Бенгтссон) – 40:14' (5x5) 5:3 Лехтеря (Белов, Ткачёв) – 42:20' (5x5) 5:4 Найт (Маклюков) – 49:03' (5x5) 6:4 Кузьменко (Коскиранта) – 53:41' (5x5) 7:4 Якупов – 54:40' (бул)
«Спартак» одержал победу над «Северсталью» — 3:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Фёдоров (Рылов, Вишневский) – 40:57' (5x5) 2:0 Фёдоров – 44:11' (бул) 3:0 Галимов (Виклунд, Кокарев) – 45:16' (5x5)
«Йокерит» отыгрался в концовке встречи с «Адмиралом» и взял верх в дополнительное время — 4:3 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Ломако (Силаев, Коростелёв) – 13:14' (5x5) 1:1 Ниеми (Савинайнен, Лепистё) – 14:09' (5x5) 1:2 Силаев (Коростелёв) – 23:26' (5x5) 2:2 Регин (Эронен, О'Нилл) – 27:51' (5x4) 2:3 Юнг (Бакош, Вихарев) – 48:39' (5x5) 3:3 Лепистё (Контиола, Регин) – 59:34' (5x5) 4:3 Лепистё (О'Нилл) – 63:25' (3x3)
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