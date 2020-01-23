Уфа выйдет на «Авангард», «Сибирь» начнёт плей-офф дома. Месяц до конца регулярки КХЛ

До конца регулярного чемпионата КХЛ остаётся чуть больше месяца, и приятно осознавать, что в нашем первенстве ещё полно интриг. Только одна команда официально обеспечила себе участие в плей-офф (ЦСКА), и ещё никто не потерял математических шансов на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина. В таблицах конференций наблюдается отрадная плотность, а итоговое расположение команд хоть и можно попытаться предугадать, но есть немало вариантов развития событий. Этот чемпионат КХЛ получается, пожалуй, самым интригующим и интересным за последнее время. Выделяем главные вопросы, на которые будут даны ответы в ближайший месяц.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2019/2020

Кто будет первый на Западе?

Действующий чемпион не выглядит в этом сезоне такой мощной и доминирующей машиной, как в прошлом году, но и конкуренты ЦСКА на Западе не спешат пользоваться увеличившимся количеством поражений московских «армейцев» в регулярном чемпионате. На сегодняшний день подопечные Игоря Никитина «привозят» СКА семь очков преимущества при равном количестве игр, да ещё и регулярно обыгрывают питерцев в очных встречах. Календарь красно-синих в оставшихся матчах нельзя назвать тяжёлым (из других топ-клубов там дважды будет «Локомотив», да шестая игра со СКА), хотя ЦСКА придётся сгонять на Дальний Восток, и трудно представить, что москвичи разбазарят своё преимущество. Впрочем, сюрпризы, конечно, возможны, и если СКА не будет терять свои очки, то встреча 25 февраля в Москве может стать битвой как минимум за корону Запада.

Первый гол Подколзина в КХЛ – чистая красота. Но СКА снова проиграл ЦСКА «Армейское» дерби удалось на славу – дебютная шайба талантливого юниора, гол СКА в меньшинстве, две шайбы москвичей за 50 секунд.

В теории побороться за первое место в конференции ещё могут московское «Динамо» и «Йокерит», отстающие от ЦСКА на 11 очков, но бело-голубым и «шутам» не хватает стабильности, да и грандиозного провала от «армейцев» на финише регулярки ждать не приходится.

Прогноз: ЦСКА будет первым на Западе.

Выиграет ли ЦСКА пятый Кубок Континента за шесть лет?

У ЦСКА есть солидное преимущество перед СКА на Западе, и интригу здесь приходится в какой-то степени натягивать, а вот в сражении за первенство в общей таблице всё может быть интереснее. Тем более что у московских «армейцев» есть серьёзный конкурент – Дмитрий Квартальнов тоже привык видеть свои команды во главе всей КХЛ по окончании регулярки. Сейчас ЦСКА опережает «Ак Барс» на шесть очков, но у казанцев есть две игры в запасе, а это уже совсем другое дело. Мало сомнений в том, что Квартальнов привычно будет выжимать максимум из своих подопечных и постарается забрать как минимум первое место Востока, но в последнее время «Ак Барс» испытывает определённые трудности с набором очков, с конца ноября чередует победы и поражения, да и календарь оставшихся матчей у «казанцев» серьёзнее, чем у «армейцев». По две игры с «Автомобилистом», «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» — «Ак Барсу» предстоят серьёзные восточные разборки, из которых вряд ли получится выбраться без потерь.

Есть шансы выиграть регулярку и у «Авангарда», который по набранным очкам сейчас идёт вровень с казанцами, но у «ястребов» последний месяц чемпионатабудет одним из самых тяжёлых (два «Ак Барса», две «Магнитки», СКА, «Барыс», «Йокерит», «Локомотив»), в команде снова рискует собраться приличный лазарет, и вряд ли Боб Хартли будет форсировать подготовку ради никому не нужного трофея.

Прогноз: похоже, что ЦСКА будет первым в регулярке не только на Западе, но и в КХЛ. В пятый раз за последние шесть лет.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Удержит ли «Ак Барс» первое место на Востоке и кто выиграет дивизион Чернышёва?

Ещё месяц назад в восточном триумфе «Ак Барса» не было никаких сомнений, но казанцы сбавили ход, растеряли много очков, а «Авангард», напротив, в январе выдал свой самый успешный отрезок регулярки и догнал «барсов» в Восточной таблице. Вырваться вперёд «ястребам» сейчас мешает меньшее количество побед в основное время, да и сыграно на два матча больше, но у «Авангарда» есть все шансы исправить эту ситуацию. 11 и 18 февраля омичи и казанцы сыграют два очных матча, в которых и может определиться будущий король Востока. Но и в остальных играх у «Авангарда» и «Ак Барса», как мы уже писали, полно достойных соперников, так что здесь, вполне возможно, интрига будет жива до самого последнего тура.

Кстати, не будем сбрасывать со счетов и «Барыс», который уже традиционно мощно накатывает на финиш регулярки. Подопечные Андрея Скабелки отлично проходят сложнейший отрезок чемпионата (подряд обыграли «Локомотив», «Салават Юлаев», «Магнитку» и «Йокерит») и держат на коротком поводке двух лидеров дивизионов. Календарь оставшихся игр у «Барыса» не из простых (там есть СКА, ЦСКА, два «Автомобилиста», два «Салавата», «Авангард»), но по опыту прошлого года мы знаем, что, когда клуб из столицы Казахстана на ходу, то ему горы по колено.

Короче говоря, за развязкой ситуации на верхушке Востока наблюдать будет крайне интересно. Отметим, что в этом сезоне у команд есть весомые причины напрягаться в борьбе именно за первое место конференции. Почти наверняка эта позиция подарит в первом раунде плей-офф «Куньлунь», «Адмирал» или «Нефтехимик», в то время как второе-третье места с большой долей вероятности встретятся с «Магниткой» или «Салаватом». Разница существенная.

Кроме того, не будем забывать, что в погоне за первым местом конференции «Авангард» и «Барыс» будут разыгрывать ещё и лидерство в дивизионе Чернышёва. По большому счёту, между вероятным вторым-третьим местом Востока нет большой разницы (хотя в этот расклад ещё может вмешаться «Автомобилист»), но тут дело принципа. В «Барысе» не скрывают, что страстно желают обставить «Авангард» в любой части сезона, и нет сомнений, что на это в Нур-Султане будут брошены все силы. 1 февраля состоится последняя очная встреча этих команд в сезоне, и там будет горячо.

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Прогноз: за восточными разборками будет невероятно интересно наблюдать, но мы предположим, что в итоге всё останется как есть: «Ак Барс» выиграет Восток, а «Авангард» опередит «Барыс» в своём дивизионе.

«Динамо» М, «Йокерит», «Спартак» — кто станет третьим на Западе?

В целом на Западе интриги традиционно меньше, чем на Востоке. На 99% определён состав кубковой восьмёрки, с большой долей вероятности можно назвать пятёрку лучших команд конференции. При этом обещает быть интересной развязка внутри дивизиона Боброва. Там лидирует СКА, но отставание московского «Динамо» и «Йокерита» от питерцев составляет лишь четыре очка, на расстоянии семи баллов «Спартак». Теоретически вопрос о победителе дивизиона (а значит, и о втором месте Запада) остаётся открытым, но вряд ли здесь стоит ждать сюрпризов. СКА совсем не такой грозный, как в прошлые годы, но очки питерцы собирают более или менее регулярно, а календарь оставшихся матчей для них не сулит больших проблем. Да, есть игры с «Авангардом», «Салаватом», «Йокеритом», ЦСКА, да и «Спартак» нынче является для «армейцев» неразрешимой задачей, но при этом у СКА семь домашних матчей, а на своей площадке подопечные Алексея Кудашова всё ещё неизменно фавориты. Конечно, СКА будет проигрывать, но у «Динамо», «Йокерита» и «Спартака» нет стабильности, без которой рывок на вершину дивизиона невозможен.

Куда интереснее, как распределятся оставшиеся места между этими командами. Скорее всего, все они будут в первой пятёрке Запада, и здесь имеет смысл побороться за третью строчку. Если в полуфинал конференции пробьются четыре лучшие команды регулярки (на Западе так обычно и бывает), то есть большая вероятность во втором раунде попасть на СКА, а не на ЦСКА. В нынешних условиях КХЛ это даст гораздо больше шансов попасть в финал конференции, а такой результат для «Динамо», «Йокерита» и «Спартака» будет оглушительным успехом.

Фаворитом в этой гонке за третье место является «Динамо». Бело-голубые проиграли три последние встречи, но впереди у них нет ни одного по-настоящему топового соперника, а в таких встречах, как мы знаем, лидеры команды Владимира Крикунова разворачиваются на полную катушку. Впрочем, интригуют два дерби со «Спартаком», где подопечные Олега Знарка могут частично переиграть расклад в свою пользу. Но всё же если «Динамо» вдруг не настигнет кризис, то достать бело-голубых конкурентам будет тяжеловато. А вот обогнать «Йокерит» и завоевать преимущество домашней площадки в потенциальной серии с финнами в первом раунде плей-офф «Спартаку» вполне по силам.

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Прогноз: «Динамо» останется на третьем месте, «Спартак» обгонит «Йокерит».

Где закончат регулярку «Сибирь» и «Автомобилист»?

Настоящее раздолье для прогнозов и обсуждений на Востоке КХЛ. Мы разобрались с первой тройкой конференции, но при этом не уделили должного внимания «Автомобилисту», который лишь на четыре очка отстаёт от «Барыса», да ещё и имеет игру в запасе. Если команда Скабелки не выдержит свой темп и начнёт проигрывать, то ей впору будет думать не о лидерстве на Востоке, а о сохранении высокого посева в плей-офф. Календарь у «Автомобилиста» не такой суровый, как у казахстанской команды, а самое главное – в нём есть две очные встречи с «Барысом», в которых можно решить вопрос с повышением.

Впрочем, уральцам, не блещущим стабильностью, нужно, конечно, думать о верхах, но и не забывать о низах. Всего на четыре очка от «Автомобилиста» отстаёт набравшая ход «Сибирь», у которой, исключая гостевой матч с ЦСКА, весьма благоприятный календарь на оставшуюся часть регулярки и много игр на домашней площадке. Кстати, подопечные Мартемьянова дважды сыграют не только с «Барысом», но и с «Сибирью», и прямо сейчас это похоже на очную битву за преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

Прогноз: «Барыс» третье место не отдаст, а вот «Сибирь» на флажке обойдёт «Автомобилист» и начнёт плей-офф в Новосибирске.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Поднимутся ли «Салават» и «Магнитка» и попадёт ли в плей-офф «Куньлунь»?

Вариантов развития событий на Востоке много, но пока не приходится говорить, что в первую пятёрку конференции могут ворваться «Салават Юлаев» и «Металлург». Команды Николая Цулыгина и Ильи Воробьёва сейчас больше озабочены задачей попадания в плей-офф, и уже не так важно, с какого места. Пока уфимцам и магнитогорцам удаётся немного оторваться от «Адмирала» и «Нефтехимика», но впереди матчи с серьёзными соперниками, а в нынешнем сезоне даже очки в играх с аутсайдерами не всегда являются для этих клубов лёгкой добычей.

Впрочем, излишне нагнетать тоже не стоит. Вряд ли «Магнитка» или «Салават» останутся без плей-офф, зато за шестое место конференции с «Куньлунем» они точно повоюют. Но на большее в регулярке уфимцам и магнитогорцам рассчитывать не придётся.

«Салават» на восьмом месте Востока. Цулыгин может оставить Уфу без плей-офф Юлаевцы проиграли «Автомобилисту», пропустив решающую шайбу в большинстве.

Что касается китайской команды, то здесь всё тоже очень любопытно. Пока «Куньлунь» довольно комфортно располагается на шестом месте Востока и всего-то на два очка отстаёт от «Сибири», но надо понимать, что у «драконов» сыграно на четыре-пять матчей больше, чем у конкурентов, и до завершения регулярки им осталось лишь девять игр. При этом «Куньлунь» только дважды сыграет на домашней площадке (один из матчей с ЦСКА), а на выезде подопечные Курта Фрейзера не могут похвастать хорошими результатами. Вероятнее всего, «Магнитке» и «Салавату» удастся обойти «Куньлунь» только за счёт их игр в запасе, и «драконам» предстоит сражаться за восьмую строчку с «Адмиралом» и «Нефтехимиком».

Две недели назад, составляя похожий текст с раскладами, я полагал что «Нефтехимик» в итоге сумеет обойти «Куньлунь» в битве за плей-офф, и прогнозировал, что «Адмиралу» не хватит сил на финишный рывок. По дальневосточникам моё мнение не изменилось (хотя они по-прежнему обходят «Куньлунь» по потерянным очкам, но слишком много в конце регулярки у «моряков» мотивированных соперников), а вот «Нефтехимик» разочаровал. У подопечных Вячеслава Буцаева всё-таки слишком много игровых проблем, которые не позволяют им выдать серию побед и всерьёз включиться в борьбу за место в восьмёрке. Понятно, что и «Куньлунь» в оставшихся играх будет набирать какие-то очки, и, пожалуй, не упустит свой шанс.

Прогноз: «Металлург» финиширует шестым, «Салават» вслед за ним, «Куньлунь» второй раз в истории сыграет в плей-офф.

«Торпедо», «Витязь», «Локомотив» — кто избежит встречи с «армейцами» в первом раунде плей-офф?

Если на Востоке «Адмирал» и «Нефтехимик», находящиеся за границей плей-офф, ещё имеют более-менее реальные шансы на счастливое завершение регулярки, и даже «Трактор» с «Амуром» отклеились от борьбы за кубковую восьмёрку не до конца, то на Западе говорить о каких-либо сюрпризах не приходится. Минское и рижское «Динамо» уже собираются в отпуск, а отставание «Северстали» и ХК «Сочи» от восьмого «Локомотива» измеряется десятью и восемью очками соответственно, плюс у ярославцев есть игра в запасе.

Пожалуй, надо признать, что состав участников плей-офф на Западе сформирован, но внутри восьмёрки ещё предстоит распределить итоговые места. «Торпедо», «Витязь» и «Локомотив» имеют одинаковое количество очков, и в принципе кто-то из этих клубов ещё может «сожрать» отставание в шесть баллов от идущего на пятом месте «Спартака». Но более вероятно, что нижегородцы, подольчане и ярославцы в оставшейся части сезона будут между собой определять, кому из них удастся избежать встречи со СКА или ЦСКА в первом раунде плей-офф. То есть поборются за шестое место конференции.

Пожалуй, фаворитом здесь выглядит «Локомотив». У «железнодорожников» больше домашних встреч, чем у конкурентов, да и в целом календарь попроще, даже учитывая две игры с ЦСКА. Кроме того, «Локомотив» трижды сыграет с «Витязем», и, учитывая уровень состава, будет фаворитом в этих поединках. Подольская команда в целом выправила ситуацию после того, как с конца октября покатилась вниз по таблице с ведущих позиций на Западе, и навяжет борьбу нестабильному «Торпедо», у которого к тому же в регулярке ещё три матча со СКА. Михаил Кравец выйдет в плей-офф в первый же год самостоятельной работы, но есть ощущение, что ему вряд ли удастся избежать в первом раунде встречи с самым грозным соперником.

Прогноз: «Локомотив» будет шестым, «Торпедо» закончит регулярку на седьмом месте, «Витязь» займёт восьмую позицию.

Прогноз на пары первого раунда плей-офф

Запад

ЦСКА – «Витязь»

СКА – «Торпедо»

«Динамо» М – «Локомотив»

«Спартак» — «Йокерит».

Восток

«Ак Барс» — «Куньлунь»

«Авангард» — «Салават Юлаев»

«Барыс» — «Металлург»

«Сибирь» — «Автомобилист».