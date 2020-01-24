Шапорев: Шипачёв попросил Фёдорова со мной поговорить, чтобы я в себя от хет-трика пришёл

Нападающий клуба МХЛ «Алтай» Герман Шапорев поделился впечатлениями от ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ, где он защищал цвета сборной дивизиона Боброва.

«Я сразу хотел играть за дивизион Боброва, потому что до Матча звёзд знал тут только Владимира Ткачёва из СКА. Мы с ним знакомы ещё с тех пор, когда он играл за «Омских Ястребов». После завершения сезона он приходил на тренировки нашей команды, катался вместе с нами. Там и познакомились, начали общаться. На Матче звёзд сидел как раз рядом с ним и Егором Морозовым из «Северстали», поэтому мы больше всего и общались. Накануне игры Ткачёв пригласил меня в зал: вместе потренировались, покрутили велосипед, поприседали со штангой. Я у него пару клюшек попросил, он мне их подарил.

Тренеры и партнёры мне говорили, чтобы я не делал лишний пас, а решал моменты сам, поэтому и забросил три шайбы. В перерыве между матчами Вадим Шипачёв попросил Дмитрия Фёдорова со мной поговорить, чтобы я в себя от хет-трика пришёл. Сказали продолжать в том же духе. Шайбу после хет-трика забирать не стал: постеснялся, тем более игра была неофициальной.

В перерыве между матчами сфотографировался с Капризовым и Ткачёвым. Если бы после игры немного задержался, наверное, сделал бы больше фотографий. Но как только получил медаль, сразу же помчался в аэропорт: очень хотел успеть на самолёт до Новосибирска, чтобы помочь «Алтаю» в матче с «Сибирскими Снайперами». Когда приехал в аэропорт, регистрация уже почти закончилась, я каким-то чудом успел. Помочь команде, к сожалению, не получилось: всю ночь в самолёте не спал, а из-за разницы во времени и в гостинице отдохнул совсем немного. В общем, на льду было тяжело. Тем более соперник со мной играл максимально плотно: все знали, откуда я приехал и сколько в этом сезоне забил", — цитирует Шапорева пресс-служба МХЛ.