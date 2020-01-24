Вайсфельд — о свистке на Матче звёзд: судьи сказали: вам привет от домохозяек

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился впечатлениями от ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. Бывший генеральный директор «Салавата Юлаева» работал на Звёздном уик-энде в должности тренера сборной дивизиона Тарасова.

«Просто получал удовольствие. А вообще, со скамейки следить за игрой очень неудобно, гораздо лучше смотреть из ложи. Складывалась интересная ситуация. С одной стороны, ребята хотели выиграть – это же хоккей, они выходят на лёд в чемпионате побеждать. С другой – им как-то и неудобно особо много забивать. Они напоминают бойцов в рестлинге: вроде, бьются, а вроде и устраивают шоу. Но, повторюсь, для зрителей это очень интересно и весело.

Забрал у судей запасной свисток. Кстати, у меня с момента окончания карьеры арбитра остались свисток, шлем и свитер. Но с собой на матч не взял. Договорённость была такая: я свистну в тот момент, когда, вроде бы, будет положение «вне игры». А получилось так, что игрок в последний момент взял и затормозил у синей линии. А я уже свистнул. Говорил уже, что со скамейки плохо видно, да и лайнсменом я в последний раз работал в 1985 году.

Меня могли удалить со скамейки? Это вряд ли. Весь номер сами судьи и придумали, так что не думаю, что они бы стали менять планы и пошли бы на то, чтобы оставить команду без тренера. Ограничились тем, что сказали: «Леонид Владленович, вам привет от домохозяек. Свистнете ещё раз – будем с вами прощаться». И свисток, кстати, отобрали», — цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.