Пронгер — о братьях Ткачуках: они всё время дрались друг с другом

Бывший защитник «Сент-Луис Блюз» Крис Пронгер поделился воспоминаниями, как его партнёр по команде Кит Ткачук приводил в раздевалку своих сыновей Мэттью и Брэди.

«Они всё время дрались друг с другом. Брэди однажды сломал палец, но его это не остановило. Я посмотрел и увидел, что палец странно согнут. Он плакал, но не очень сильно. А ему тогда было четыре года или, может, лет пять. Он сел на место Кита в раздевалке, как будто ничего не случилось. Такое впечатление, что он просто хотел дух перевести и собраться с силами», — цитирует Пронгера пресс-служба НХЛ.

Теперь оба Ткачука являются игроками НХЛ и примут участие в Матче звёзд лиги 2020 года. Форвард «Оттавы Сенаторз» Мэттью Ткачук сыграет за команду Атлантического дивизиона, а нападающий «Калгари Флэймз» Брэди Ткачук выйдет на лёд в составе сборной Тихоокеанского дивизиона.