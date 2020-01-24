Крайдер — о попадании на Матч звёзд: в идеальном мире Панарин приехал бы сюда сам

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал тот факт, что попал на Матч звёзд НХЛ в результате травмы одноклубника Артемия Панарина.

«До вторника возможность попасть на Матч звёзд мне даже в голову не приходила. Думаю, нет нужды говорить, что Артемий проводит совершенно феноменальный сезон, и в идеальном мире он бы не был травмирован и приехал сюда сам.

Не думаю, что мы понимали, до какой степени он хорош, пока не получили возможность наблюдать за ним каждый вечер. Набор его навыков даже описать трудно. Он делает всех, с кем выходит на лёд, не просто лучше, а намного лучше. Но при том, что он великолепный игрок, он ещё и парень отличный. Хороший человек, замечательный партнёр, всегда улыбается, трудится изо всех сил. Думаю, ни для кого не секрет, что с ним мы намного сильнее, чем без него.

Как он манипулирует защитниками. Как он находит пространство и играет между опекунами, особенно когда он с шайбой у полуборта при игре «пять на пять». Ощущение, будто играешь в большинстве! Как он разрывает швы обороны, вынуждает крайнего форварда или защитника на сильной стороне дёрнуться туда или сюда. Если соперник занял хоть немного неидеальную позицию, Артемий обязательно его «съест» и создаст момент для партнера. А если не уважишь его бросок и станешь стеречь его на расстоянии, он и сам запросто воткнет шайбу в ворота. Очень рад, что Панарин играет за нас хотя бы потому, что обороняться против него мне бы точно не хотелось», — цитирует Крайдера пресс-служба НХЛ.