Кейн: разговоры, что это я сделал Панарина таким игроком, беспочвенны

Американский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал распространённое мнение, что именно ему обязан российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин за свою удачную игру на старте карьеры в Национальной хоккейной лиге.

«Панарину и в самом деле неважно, кто его партнёры. Он получает шайбу и умудряется создать пространство и для себя, и для партнёров. Все тогдашние разговоры, что это, мол, я сделал его таким игроком, беспочвенны. Он уже был отличным игроком, и мы просто хорошо сыгрались.

Поздравил ли он меня с 1000-м очком в НХЛ? Не-а! Всё, что он мне сказал, — это: «Я травмироваться. Я не ехать на All-Star Game (Матч звёзд НХЛ. — Прим. „Чемпионата“)», — с улыбкой сказал Кейн.