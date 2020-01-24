Кейн — о Матче звёзд НХЛ: скорее всего, меня встретят протяжным «бу-ууу»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился ожиданиями от Матча звёзд Национальной хоккейной лиги 2020 года, который пройдёт в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр».
«Мне по душе формат овертайма. Наш Центральный дивизион ещё ни разу не побеждал, с тех пор как начали играть „три на три“. Но мы весь год тренировались и готовы дать бой любому сопернику. Ещё я жду теплого приёма публики в Сент-Луисе, здесь очень любят игроков „Чикаго“. Ладно, шучу. Скорее всего, меня встретят протяжным „бу-ууу“.
Помню, я с отцом в детстве был на матче «Филадельфии» в моём родном Баффало. Фанаты «Сэйбрз» весь матч освистывали Эрика Линдроса, но когда минут за 10, кажется, до конца он ушёл в раздевалку, то игра сразу стала не такой интересной. Так что если зритель выражает недовольство, это хорошо. Мне нравится играть в Нэшвилле, Виннипеге, Ванкувере, где очень живая публика. Когда у тебя шайба, они недовольно гудят, и тебе хочется подольше подержать её на крюке, чтобы тем самым дать им ответ. Это заводит», — цитирует Кейна пресс-служба НХЛ.
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