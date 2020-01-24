Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кейн — о Матче звёзд НХЛ: скорее всего, меня встретят протяжным «бу-ууу»

Кейн — о Матче звёзд НХЛ: скорее всего, меня встретят протяжным «бу-ууу»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился ожиданиями от Матча звёзд Национальной хоккейной лиги 2020 года, который пройдёт в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр».

«Мне по душе формат овертайма. Наш Центральный дивизион ещё ни разу не побеждал, с тех пор как начали играть „три на три“. Но мы весь год тренировались и готовы дать бой любому сопернику. Ещё я жду теплого приёма публики в Сент-Луисе, здесь очень любят игроков „Чикаго“. Ладно, шучу. Скорее всего, меня встретят протяжным „бу-ууу“.

Помню, я с отцом в детстве был на матче «Филадельфии» в моём родном Баффало. Фанаты «Сэйбрз» весь матч освистывали Эрика Линдроса, но когда минут за 10, кажется, до конца он ушёл в раздевалку, то игра сразу стала не такой интересной. Так что если зритель выражает недовольство, это хорошо. Мне нравится играть в Нэшвилле, Виннипеге, Ванкувере, где очень живая публика. Когда у тебя шайба, они недовольно гудят, и тебе хочется подольше подержать её на крюке, чтобы тем самым дать им ответ. Это заводит», — цитирует Кейна пресс-служба НХЛ.

Пастрняк: в компании Бержерона и Маршана любой матч за «Бостон» — Матч звёзд
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020