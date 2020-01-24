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Врач «Амура» не уверен, что подравшийся на парковке Кондратьев сможет продолжить карьеру

Врач «Амура» не уверен, что подравшийся на парковке Кондратьев сможет продолжить карьеру
Хоккей / КХЛ 0

Евгений Харченко, врач «Амура», рассказал о состоянии капитана клуба Максима Кондратьева. В ночь с 30 ноября на 1 декабря Кондратьев стал участником драки на парковке возле одного из кафе Хабаровска. В результате инцидента 37-летний хоккеист получил тяжёлые травмы. Пресс-служба «Амура» сообщила, что 36-летний игрок получил тяжёлый удар в область головы, защищая жену. Он был госпитализирован.

«Была тяжелейшая черепно-мозговая травма. Первые дни Максим боролся за жизнь. Этот критический период уже позади. Сейчас капитан чувствует себя лучше. Контактный, разговаривает. То, что Максим выбыл до конца сезона, это точно. В дальнейшем уже будет идти речь о том, сможет ли он вообще продолжить карьеру», — сказал врач «Амура» во время программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым».

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