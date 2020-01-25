Ши Уэбер выиграл конкурс на самый сильный бросок мастер-шоу Матча звёзд НХЛ

В Сент-Луисе (штат Миссури, США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит мастер-шоу Матча звёзд Национальной хоккейной лиги.
Один из конкурсов шоу — соревнование на самый сильный бросок. В 2020 году его выиграл защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер. Скорость полёта шайбы после его броска составила 170 км/ч. Соперниками Уэбера были Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз», 104,5 м/ч), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс», 102,4 м/ч), Марк Джиордано («Калгари Флэймз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») (оба — по 102,1 км/ч) и Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс», 98,8 км/ч).
Видео броска Уэбера можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Сам Матч звёзд стартует сегодня в 20:15 мск игрой команд Атлантического и Столичного дивизионов, а в 21:15 на лёд выйдут команды Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Финальная встреча победителей этих пар начнётся в 22:15 мск.
- 25 января 2020
-
08:01
-
07:36
-
06:38
-
04:55
-
04:25
- 24 января 2020
-
23:40
-
23:28
-
23:00
-
22:28
-
22:17
-
22:08
-
21:41
-
21:16
-
21:14
-
20:44
-
20:25
-
19:47
-
19:31
-
19:17
-
18:36
-
18:12
-
17:33
-
17:08
-
16:35
-
16:20
-
15:30
-
15:17
-
15:01
-
14:46
-
14:30
-
14:15
-
13:57
-
13:25
-
13:00
-
12:28