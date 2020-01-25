Ши Уэбер выиграл конкурс на самый сильный бросок мастер-шоу Матча звёзд НХЛ

В Сент-Луисе (штат Миссури, США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит мастер-шоу Матча звёзд Национальной хоккейной лиги.

Один из конкурсов шоу — соревнование на самый сильный бросок. В 2020 году его выиграл защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер. Скорость полёта шайбы после его броска составила 170 км/ч. Соперниками Уэбера были Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз», 104,5 м/ч), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс», 102,4 м/ч), Марк Джиордано («Калгари Флэймз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») (оба — по 102,1 км/ч) и Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс», 98,8 км/ч).

Видео броска Уэбера можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Сам Матч звёзд стартует сегодня в 20:15 мск игрой команд Атлантического и Столичного дивизионов, а в 21:15 на лёд выйдут команды Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Финальная встреча победителей этих пар начнётся в 22:15 мск.