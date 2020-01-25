Кейн подразнил фанатов «Сент-Луиса» после конкурса на точность бросков Матча звёзд НХЛ

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн подразнил фанатов «Сент-Луис Блюз» после победы в новом конкурсе на точность бросков мастер-шоу Матча звёзд НХЛ.
Кейна освистывали весь вечер во время мастер-шоу, проходящего в Сент-Луисе. После победы в конкурсе Кейн приложил руку к уху, подразнив фанатов.
«Ребята спрашивали меня, почему меня освистывали. Я ответил, что мне, видимо, не стоило забрасывать шайбы в овертайме в плей-офф в матчах с «Сент-Луисом». Тогда бы меня не освистывали здесь», — приводит слова Кейна журналист Чарли Румельотис.
Сам Матч звёзд стартует сегодня, 25 января, в 20:15 мск игрой команд Атлантического и Столичного дивизионов, а в 21:15 на лёд выйдут команды Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Финальная встреча победителей этих пар начнётся в 22:15 мск.
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