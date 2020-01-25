Фридзон: слышал, Овечкин может следующий контракт подписать на такой срок, какой захочет

Защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России по баскетболу Виталий Фридзон поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Могу ли объяснить такую игру Овечкина в 34 года? Он очень много тренируется. Да и в этой команде он чувствует свой дом, свою значимость. На самом деле, он очень много времени уделяет тренировкам. Да, во время отпуска мы встречаемся, отдыхаем. Но он продолжает тренироваться, работать. Когда наступает предсезонный подготовительный процесс, он занимается два раза в день, с ним иногда даже увидеться не удаётся. В августе он уже в процесс подготовки погружается полностью. За счёт этого он столько и забивает. Что радует.

И, знаете, у него сейчас появился новый подход ко всему, более грамотный. Физика у него всегда была мощная, к докторам не обращался. Мы общались с ним на эту тему постоянно. Я, говорит, на массаж вообще не хожу. Как так, говорю. А сейчас он начал более серьёзно ко всем этим вещам относиться. С возрастом это приходит. И понял: во, ничего себе. Оно даёт ответ ему. Вот он и выглядит так. И на этом уровне он может играть ещё года 3-4. Я слышал, ему сказали, что следующий контракт он может подписать на такой срок, какой захочет. Это о многом говорит. Я считаю, он этого заслуживает», — сказал Фридзон корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.